＜園長が信用デキナイ…？＞夫「他の意見も握りつぶしてるんじゃ…？」確かに！コワ〜【第4話まんが】
私はホナミ。夫のマモルと娘のエリカ（年長）、息子のユウゴ（2歳）と暮らしています。半年前に引っ越してきて、エリカは認可外保育施設に入りました。しかし園の対応にはいろいろと気になることが……。私は配られたアンケートに要望を記入して提出しました。すると園長先生は謝罪と見せかけて私のことを牽制してきたのです。あげく自分たちに都合の悪い意見は揉み消して……。私はマモルにもアンケート結果画面を見てもらいました。
アンケート結果には、私や他の保護者が書いた要望がいくつか載っていました。それに対する改善策も記載されています。なのに私が最も伝えたかった「園長先生の指導方法について」だけがありません。マモルも違和感を抱いたようです。
マモルは今まで、私が神経質すぎるのではないかと楽観視していたのです。「なるべく平和に過ごしたい」といった気持ちもあったのでしょう。私の意見が揉み消されたことを目の当たりにして、やっと理解してくれたようでした。
こんな隠ぺい体質を抱えている園が、万一のときに子どもを守ってくれると思えません。
何か起きても隠そうとするんじゃないかと思ってしまいます。
施設のトップである園長先生が保護者の意見を握りつぶすような態度をとるとわかった今、エリカをこのまま園に通わせておいてよいものなのか……。
幸いにもマモルは私の不安をようやく理解してくれたようです。
「園の対応には信用できない面がある」と意見がまとまったことで、私は少しだけ安心することができました。
夫婦で今後の対応について話し合いたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
アンケート結果には、私や他の保護者が書いた要望がいくつか載っていました。それに対する改善策も記載されています。なのに私が最も伝えたかった「園長先生の指導方法について」だけがありません。マモルも違和感を抱いたようです。
マモルは今まで、私が神経質すぎるのではないかと楽観視していたのです。「なるべく平和に過ごしたい」といった気持ちもあったのでしょう。私の意見が揉み消されたことを目の当たりにして、やっと理解してくれたようでした。
こんな隠ぺい体質を抱えている園が、万一のときに子どもを守ってくれると思えません。
何か起きても隠そうとするんじゃないかと思ってしまいます。
施設のトップである園長先生が保護者の意見を握りつぶすような態度をとるとわかった今、エリカをこのまま園に通わせておいてよいものなのか……。
幸いにもマモルは私の不安をようやく理解してくれたようです。
「園の対応には信用できない面がある」と意見がまとまったことで、私は少しだけ安心することができました。
夫婦で今後の対応について話し合いたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子