大谷はパドレス戦に「1番・DH」で出場ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、アリゾナ州グレンデールで行われるパドレスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2年連続で開幕投手を務める山本由伸投手が先発する。大谷は18日（同19日）の本拠地・ジャイアンツ戦で5回途中1安打無失点。最速99.9マイル（約160.8キロ）、カーブを武器に4三振を奪った。チーム合流後、打者として実戦出場するのは初めてだ