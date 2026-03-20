JRAは20日、橋木太希騎手（栗東・フリー）について、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号に該当する重大な非行があったとして、騎乗停止処分にすると発表した。騎乗停止期間は2026年3月21日から裁定委員会の議定があるまで。今週は阪神で土曜2鞍、日曜1鞍に騎乗が予定されていたが全て乗り替わりとなる。「重大な非行」で【参考日本中央競馬会競馬施行規程（抜粋）】第147条競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号