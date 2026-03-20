オープン戦巨人２―１楽天（２０日・東京ドーム）巨人は球団６４年ぶりの新人開幕投手に決まっているドラフト１位左腕の竹丸和幸投手が先発。５回８５球３安打１失点、６奪三振の好投で最終登板を終えた。２回に浅村にソロを浴びてプロ初失点したが、その後は切り替えてゼロに抑えた。阿部監督は「初めて失点しましたし、一発プロのすごさを感じられた収穫のあった登板だったんじゃないですかね。ズルズルいかなかったの