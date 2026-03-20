19日（木）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の倉敷アブレイズは、2025-26シーズンをもってオポジットの谷田彩矢香（25）、リベロの山城桃花（27）、セッターの楠岡真緒（23）、アウトサイドヒッターの矢野ゆきの（26）、田部咲来（26）、辻恵之（24）、ミドルブロッカーの河村美穂（26）、清水愛（23）、宮田あかり（27）が退団することをクラブ公式サイトで発表した。 来シーズンからは