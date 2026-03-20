来季は新Vリーグ参加の倉敷アブレイズ、一挙9選手が退団

19日（木）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の倉敷アブレイズは、2025-26シーズンをもってオポジットの谷田彩矢香（25）、リベロの山城桃花（27）、セッターの楠岡真緒（23）、アウトサイドヒッターの矢野ゆきの（26）、田部咲来（26）、辻恵之（24）、ミドルブロッカーの河村美穂（26）、清水愛（23）、宮田あかり（27）が退団することをクラブ公式サイトで発表した。

来シーズンからは新たに発足する日本バレーボールリーグに参加することが決まっている倉敷。今シーズンのVリーグ女子は13勝15敗でリーグ7位という成績で終えた。

チームが大きく変わる中、矢野や宮田といった主力を含め一挙9名が退団。谷田、山城、川村は引退する。

9人はそれぞれクラブを通してコメントしている。

■谷田彩矢香

「7年間お世話になったチームを、このたび引退することになりました。1期生としてスタートし、仲間や指導者の皆さまに支えられながら、バレーボールに全力で向き合ってきた日々は、私にとってかけがえのない宝物です。これまで応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました」

■山城桃花

「今シーズンをもちまして、勇退することを決断いたしました。チーム初期からどんな時も変わらず支えてくださった皆さま、そして家族には感謝の気持ちでいっぱいです。キャプテンとして過ごした今シーズンは、苦しい時もありましたが、そのたびに皆さまの温かいご声援に何度も背中を押していただきました。最後まで戦いぬけたことを誇りに思います。本当にありがとうございました」

■楠岡真緒

「今シーズンをもって、倉敷アブレイズを退団することを決意致しました。バレーボールだけでなく地域活動を通して多くの経験をさせていただきました。そして、地域の皆様、ファンの皆様の応援が私の力になり最後まで笑顔で思いきりプレーすることができました。短い期間ではありましたが心より感謝致します。ありがとうございました」

■矢野ゆきの

「4年間、アブレイズで多くの経験をさせていただき、支えてくださった皆様のおかげでここまで頑張ることができました。温かいご支援、ご声援に心より感謝申し上げます。新たな道でも成長できるよう努力を重ねてまいります。今後とも変わらぬ応援をよろしくお願いいたします」

■田部咲来

「これまで支えてくださった皆様に心より感謝申し上げます。入団後すぐに怪我をしてしまい、ご心配とご迷惑をおかけしましたが、多くの支えによりここまで歩んでくることができました。このたび退団することとなりましたが、ここでの経験と感謝の気持ちを忘れず今後に活かしていきます」

■辻恵之

「これまで温かく支えてくださり、応援してくださった皆さま、本当にありがとうございました。倉敷アブレイズで過ごした時間はとても濃く、多くのことを学び、人としても大きく成長することができました。新たな挑戦のため退団を決断しましたが、ここで得た経験と感謝を胸に、これからも努力を怠らず私らしく成長していきたいと思います。本当にありがとうございました」

■河村美穂

「今シーズンをもちまして、倉敷アブレイズを退団し、現役を引退することを決断いたしました。アブレイズに入団してからの4年間は嬉しいことばかりではなく、辛いこと悔しいことの方が多くありましたが、アブレイズで過ごしてきた日々は私にとってかけがえのない時間でした。監督、スタッフの皆さん、スポンサー様、そしてファンの皆様をはじめ、多くの方々に支えていただき、ここまでくることができました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです、ありがとうございました」

■清水愛

「いつもたくさんのご声援ありがとうございます。今シーズンで倉敷アブレイズを退団させていただくこととなりました。ファンの皆様や周りの方々の支えが無かったら今シーズンは戦い抜くことができなかったと思います。沢山声をかけていただき、本当に嬉しかったです。短い期間ではありましたが本当にありがとうございました。これからも倉敷アブレイズの応援をよろしくお願いいたします」

■宮田あかり

「これまでずっと応援してくださった皆様、そしてアブレイズに入団してから支えてくださったスタッフ・関係者の皆様、スポンサーの皆様、地域の皆様には感謝でいっぱいです。熱いサポートを本当にありがとうございました。ここで過ごした時間は、私にとって決して忘れることのできない、貴重な学びの時間となりました。今後はさらに成長できるよう、試行錯誤・努力を重ねていきます」



