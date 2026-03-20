レアル・マドリードに所属するドイツ代表DFアントニオ・リュディガーの去就は依然として不透明なようだ。19日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。現在33歳のリュディガーはシュトゥットガルトでプロキャリアをスタートさせ、ローマ、チェルシーを経て2022年夏にレアル・マドリードへ完全移籍加入。センターバック（CB）の主軸としてここまで公式戦通算173試合出場8ゴール4アシストという成績を残し、ラ・リーガ、コパ・デル