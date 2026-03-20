２０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４９．５０ポイント（１．２４％）安の３９５７．０５ポイントと続落した。昨年１２月２４日以来、約３カ月ぶりの安値水準を付けている。前日の軟調地合いを継ぐ流れ。中東情勢の混迷化が懸念されている。米国・イスラエルとイランの戦争に収束の兆しはなく、依然としてエネルギー供給の不透明感がくすぶっている。イランの攻撃でカタールの天然ガス（ＬＮＧ）輸