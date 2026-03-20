２０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４９．５０ポイント（１．２４％）安の３９５７．０５ポイントと続落した。昨年１２月２４日以来、約３カ月ぶりの安値水準を付けている。

前日の軟調地合いを継ぐ流れ。中東情勢の混迷化が懸念されている。米国・イスラエルとイランの戦争に収束の兆しはなく、依然としてエネルギー供給の不透明感がくすぶっている。イランの攻撃でカタールの天然ガス（ＬＮＧ）輸出能力１７％ほどが損傷し、回復には３〜５年はかかると伝わった。トランプ米大統領はそのことに関し、イランが攻撃を継続した場合、イラン最大級のガス田を大規模に爆発すると警告している。指数は昨年末以来の安値を付けているとあって、プラス圏に浮上する場面がみられたものの、買いの勢いは続かず、引けにかけて下げ幅を拡大させた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、石油関連の下げが目立つ。洲際油気（６００７５９／ＳＨ）が６．８％安、中石化石油工程技術服務（６００８７１／ＳＨ）が６．６％安、中海油田服務（６０１８０８／ＳＨ）が３．３％安、中国石油化工（６０００２８／ＳＨ）が３．２％安、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が１．９％安で引けた。ほか、原油タンカーの招商局能源運輸（６０１８７２／ＳＨ）が５．０％安と値を下げている。

宇宙・軍需産業株も安い。弾薬・ロケットの長城軍工（６０１６０６／ＳＨ）が５．１％、航空機開発・製造・販売の中航瀋飛（６００７６０／ＳＨ）が３．９％、衛星・ロケット用システムの航天時代電子（６００８７９／ＳＨ）が３．４％航空用エンジンメーカーの中航動力（６００８９３／ＳＨ）が３．３％、航空製品の中国航発航空科技（６００３９１／ＳＨ）が２．９％、衛星開発・運用の中国衛星（６００１１８／ＳＨ）が２．７％、軍用電子機器の中国海防（６００７６４／ＳＨ）が２．５％、航空宇宙製品の江西洪都航空工業（６００３１６／ＳＨ）が２．３％ずつ下落した。

医薬株もさえない。浙江医薬（６００２１６／ＳＨ）が２．９％安、康美薬業（６００５１８／ＳＨ）が２．７％安、甘李薬業（６０３０８７／ＳＨ）と北京福元医薬（６０１０８９／ＳＨ）がそろって２．６％安、通化東宝薬業（６００８６７／ＳＨ）が１．７％安、昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が１．６％安で取引を終えた。素材株、消費株、自動車株、インフラ建設株、ハイテク株、金融株、不動産株なども売られている。

半面、天然ガス供給や発電など公益株はしっかり。深セン市燃気集団（６０１１３９／ＳＨ）が４．２％、楽山電力（６００６４４／ＳＨ）が２．８％、新奥天然気（６００８０３／ＳＨ）が２．７％、北京京能電力（６００５７８／ＳＨ）が１．７％、華能国際電力（６０００１１／ＳＨ）が０．８％ずつ上昇した。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が３．６６ポイント（１．３９％）安の２５９．９６ポイント、深センＢ株指数が６．４５ポイント（０．５３％）安の１２１７．０３ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）