元横綱・貴乃花光司さんと元妻・河野景子さんの次女で俳優の白河れいさん（23）が2026年3月12日、自身のインスタグラムを更新。ハイトーンの金髪ショットを披露した。「未だに慣れないハイトーン」白河さんは、「未だに慣れないハイトーン」といい、金髪ボブのヘアスタイルで自撮りをする様子や後ろ姿など5枚の写真を投稿した。金髪にしたのは出演した舞台の役作りの一環のようだ。インスタグラムに投稿された写真では、胸元が白い