◇第98回選抜高校野球大会1回戦長崎西4―5滋賀学園（2026年3月20日甲子園）21世紀枠で出場した長崎西が滋賀学園を相手に奮戦。4―5と1点を追う8回二死三塁の同点の好機に背番号10の代打・楊井慎吾（3年）が打席に立った。すると、三塁側アルプス席から「ハッピーバースデートゥユー」の大合唱が沸き起こる。これが球場全体に手拍子となって波及した。打席の楊井は「（応援団からの祝福は）全然言われていなくてびっ