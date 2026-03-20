俳優の吉川愛が、19日放送のテレ東トークバラエティ番組『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』（毎週木曜深2：05）に出演。MCを務めるKing & Princeの永瀬廉との初対面の印象を語った。【写真】胸キュンセリフを披露する永瀬廉2人は27日公開の映画『鬼の花嫁』でW主演を務める。番組冒頭、初対面での印象を聞かれ「不思議に思ったんですが…」と切り出し、「最初の初対面は本読みだったんですけど、最初キャ