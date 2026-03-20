【モデルプレス＝2026/03/20】GENERATIONSの公式Instagramが、3月19日に更新された。お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史とEXILEの「Rising Sun」（2011）を踊る動画を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「オカザイル懐かしい」LDHメンバー、人気芸人とエモいコラボ◆GENERATIONS、ナイナイ岡村隆史と「Rising Sun」3月18日にフジテレビ系音楽バラエティー「週刊ナイナイミュージック」（毎週水曜23時〜）に出演したGENERAT