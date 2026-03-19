歌人・穂村弘さんによる「NHK短歌」テキストの人気連載の書籍化第2弾として、『短歌の話は長くなる』が刊行されました。穂村さんがゲストに迎えるのは、女子プロレスラー、俳優、作家、お笑い芸人、漫画家、映画監督など、各界で活躍する短歌好き、そして同時代を生きる歌人たちです。合計70時間超の濃密でスリリングな短歌談義。そこから浮かび上がる、短歌の魔力、ことばの引力──。今回は本書より、プロレスラー・