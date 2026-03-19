フリーアナウンサーの内田恭子（49）が19日までに自身のインスタグラムを更新。着物姿で長男の中学卒業を報告した。「Graduation day」と書き出し、「長男の卒業式でした」と報告。爽やかな水色の着物姿を披露した。「日本の中学校に通ったことのない私にとってすべてが初めての体験で、親としてももがいた3年間でした」と振り返った。続けて、「けれども何事にも一生懸命取り組む息子の姿にも支えられ、それを頼もしく感じ