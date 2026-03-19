ホンダ新型「N-VAN」発表！ホンダは2026年3月19日、軽商用バン「N-VAN（エヌバン）」の一部改良を発表しました。３月20日に発売されます。N-VANは、働く人々の生活を見つめ、さまざまな仕事での使いやすさや優れた走行性能、安全性能を追求して開発。軽バンの新基準となることを目指し、2018年にNシリーズに追加されたモデルです。 【画像】超カッコいい！ これが新型「N-VAN」です！（30枚以上）軽バン初のセンターピラーレ