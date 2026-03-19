ホンダ新型「N-VAN」発表！

ホンダは2026年3月19日、軽商用バン「N-VAN（エヌバン）」の一部改良を発表しました。３月20日に発売されます。

N-VANは、働く人々の生活を見つめ、さまざまな仕事での使いやすさや優れた走行性能、安全性能を追求して開発。軽バンの新基準となることを目指し、2018年にNシリーズに追加されたモデルです。

【画像】超カッコいい！ これが新型「N-VAN」です！（30枚以上）

軽バン初のセンターピラーレスによるワイドな助手席側開口部と大開口テールゲートの2つの広い開口部からアクセスが可能な、独自の「ダブルビッグ大開口」を実現したほか、使い勝手のよい荷室や広い室内空間など、一人ひとりの暮らしになじむ機能性やデザインが特徴。

また、先進の安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダ センシング）」を全タイプに標準装備し、商用からキャンプや釣りなどのホビー用途のユーザーまで、幅広い層から好評を得ています。

今回の一部改良では、フロントパーキングセンサーと衝突後ブレーキシステムを標準装備とし、安全性をさらに向上させるとともに、ホンダセンシングの作動状況や運転に必要な情報をよりわかりやすく表示する7インチTFT液晶メーターを採用しました。

加えて、アウトドア仕様の特別仕様車では、従来モデルの「FUN特別仕様車STYLE＋ NATURE」を「FUN特別仕様車NATURE STYLE（ネイチャースタイル）」に名称を変更し、さらにターボ仕様が追加設定されます。

そのほか、FUNグレードで人気の「オータムイエロー・パール」「ボタニカルグリーン・パール」を新たに設定し、選択肢を広げました。

あわせて、FUNグレードでは、USB端子をType-AからType-Cへ変更し使い勝手を向上させるとともに、GおよびLグレードには、急アクセル抑制機能とプッシュエンジンスタート／ストップスイッチを採用。日常使いにおける利便性と安心感を高めています。

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N-VANの価格（消費税込）は149万8200円から226万9300円です。