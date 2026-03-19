回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、本ズワイガニが楽しめる新キャンペーン「極上かに」フェアを3月19日から期間限定で実施します。【写真】シャリより“高い”！！ねぎまぐろ＆サーモンの“マウンテン”寿司がコレだ！同フェアでは、“カニの王様”といわれる本ズワイガニの中から、特大サイズのものを厳選して使用。足まるごと一本を贅沢（ぜいたく）に使った「特大生ズワイガニ（