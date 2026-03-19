回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、本ズワイガニが楽しめる新キャンペーン「極上かに」フェアを3月19日から期間限定で実施します。

【写真】シャリより“高い”！！ ねぎまぐろ＆サーモンの“マウンテン”寿司がコレだ！

同フェアでは、“カニの王様”といわれる本ズワイガニの中から、特大サイズのものを厳選して使用。足まるごと一本を贅沢（ぜいたく）に使った「特大生ズワイガニ（一貫）」（380円、以下、税込み）をはじめ、本ズワイガニのうまみと甘みを堪能できる「本ズワイガニ大(一貫)」（300円）、カニのほぐし身とキュウリ、タマネギ、とびこ、マヨネーズなどを混ぜ合わせた「かにサラダ」（115円）を販売。

さらに、本ズワイガニの棒肉、かに身、爪下、「かに味噌」など8貫がセットになった「贅沢かに盛り合わせ」（1840円）もラインアップ。

また、キュウリの裏巻きの上に、ねぎまぐろを高さが出るように盛りつけた「まぐろマウンテン」、赤ユッケダレを絡めたサーモンを山のように盛りつけた「サーモンマウンテン」（ともに300円）も販売されます。

※価格は店舗によって異なります。