3月18日、高知競馬場で行われた7R・八畳岩特別（4歳上・ダ1600m）は、井上瑛太騎乗の1番人気、スカンジナビア（牝7・高知・目迫大輔）が快勝した。3馬身差の2着に2番人気のミッキーストライク（牡5・高知・田中守）、3着にアルデヤーノ（牡4・高知・那俄性哲）が入った。勝ちタイムは1:44.9（重）。レース序盤、好スタートを決めたスカンジナビアが先行、アルデヤーノ、ミッキーストライクらが続く。向こう正面でスカンジナビ