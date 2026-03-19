【高知・八畳岩特別】破竹の5連勝！スカンジナビアが格の違い見せV
3月18日、高知競馬場で行われた7R・八畳岩特別（4歳上・ダ1600m）は、井上瑛太騎乗の1番人気、スカンジナビア（牝7・高知・目迫大輔）が快勝した。3馬身差の2着に2番人気のミッキーストライク（牡5・高知・田中守）、3着にアルデヤーノ（牡4・高知・那俄性哲）が入った。勝ちタイムは1:44.9（重）。
レース序盤、好スタートを決めたスカンジナビアが先行、アルデヤーノ、ミッキーストライクらが続く。向こう正面でスカンジナビアにアルデヤーノが並びかけるも、3コーナーでペースを上げたスカンジナビアが後続を離しにかかり、それを追って2番手に位置取りを上げたミッキーストライクがスカンジナビアに迫りつつ最終コーナーを通過。直線でもスカンジナビアの脚色は健在で再び後続を突き放し、2着のミッキーストライクに3馬身差をつけて快勝した。
【高知・土佐春花賞】逃げる1番人気を捕らえる！カツテナイオイシサがゴール前で差し切りV「連勝更新出来た」
1着 スカンジナビア
井上瑛太騎手
「追い切りの動きも良かったですし、自分のペースで逃げることもできました。無事勝つことが出来て連勝も更新できたので良かったです」
スカンジナビア 30戦7勝
（牝7・高知・目迫大輔）
父：カレンブラックヒル
母：エメラルドコースト
母父：ダンスインザダーク
馬主：ファーストビジョン
生産者：藤春修二
【全着順】
1着 スカンジナビア
2着 ミッキーストライク
3着 アルデヤーノ
4着 セイウンガレオン
5着 フライヤートゥルー
6着 ルクスチェリー
7着 パレスパートナー
8着 ハットグットゲット
9着 シシノブレイブ
10着 エコロマーベリック