3月18日、高知競馬場で行われた7R・八畳岩特別（4歳上・ダ1600m）は、井上瑛太騎乗の1番人気、スカンジナビア（牝7・高知・目迫大輔）が快勝した。3馬身差の2着に2番人気のミッキーストライク（牡5・高知・田中守）、3着にアルデヤーノ（牡4・高知・那俄性哲）が入った。勝ちタイムは1:44.9（重）。

レース序盤、好スタートを決めたスカンジナビアが先行、アルデヤーノ、ミッキーストライクらが続く。向こう正面でスカンジナビアにアルデヤーノが並びかけるも、3コーナーでペースを上げたスカンジナビアが後続を離しにかかり、それを追って2番手に位置取りを上げたミッキーストライクがスカンジナビアに迫りつつ最終コーナーを通過。直線でもスカンジナビアの脚色は健在で再び後続を突き放し、2着のミッキーストライクに3馬身差をつけて快勝した。

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「連勝更新出来た」

1着 スカンジナビア

井上瑛太騎手

「追い切りの動きも良かったですし、自分のペースで逃げることもできました。無事勝つことが出来て連勝も更新できたので良かったです」

スカンジナビア 30戦7勝

（牝7・高知・目迫大輔）

父：カレンブラックヒル

母：エメラルドコースト

母父：ダンスインザダーク

馬主：ファーストビジョン

生産者：藤春修二

【全着順】

1着 スカンジナビア

2着 ミッキーストライク

3着 アルデヤーノ

4着 セイウンガレオン

5着 フライヤートゥルー

6着 ルクスチェリー

7着 パレスパートナー

8着 ハットグットゲット

9着 シシノブレイブ

10着 エコロマーベリック