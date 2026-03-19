「 JRクレメントイン高松兵庫町」フロントのイメージ 高松市兵庫町の「高松東急REIホテル(3月17日閉館)」を全館リニューアルしてオープンする「JRクレメントイン高松兵庫町」の開業日が、2026年7月1日に決まりました。 このホテルは、JR高松駅から徒歩７分ほどの市中心部にあり、市中心部を南北に貫く中央通りに面しています。 地下1階・地上13階建てで、ダブル115室・ツイン76室の合わせて191室を備