「浴槽掃除」の頻度がネットで物議日常生活において、欠かすことのできないお風呂の時間。しっかりとお湯を張る季節は、浴槽の汚れが気になる人も多いのではないでしょうか。SNSでは「浴槽掃除」の頻度や方法について、さまざまな意見が飛び交っていました。【画像】炊飯器の裏ぶた、部屋着の洗濯…夫婦で「バトルになりがち」な家事5選「毎日洗うのが普通でしょ？」 頻度をめぐる驚きの声ネット上の意見を見てみると、浴槽