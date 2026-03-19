岡野バルブ製造は続伸している。同社は１８日取引終了後、ソフトウェア開発で高い技術力を持つオルターブース（福岡市博多区）の株式を取得し、子会社化すると発表。これが材料視されているようだ。 株式譲渡日は３月２７日を予定。同社の顧客基盤や現場における知見及びハードウェア領域での強みと、オルターブースのソフトウェア開発力を融合し、製造業における課題解決提案の高度化、デジ