―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆スペック高め男性の致命的な欠陥これまで多くの婚活男性を見てきましたが、40代で初婚、しかも年収や外見がそれなりの「スペック高め男性」ほど、実は成婚から遠ざかるケースが多々あります。彼らには共通する、ある「致命的な欠陥」があるのです。それは、長年の独身生活で築き上げられた「マイルーティン」と