【モデルプレス＝2026/03/18】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が3月17日、自身のInstagramを更新。メイド服でのダンス動画を公開し、話題となっている。【写真】指原プロデュース28歳美女「ガータータイツは反則」美脚スラリのミニスカメイド姿◆大谷映美里、ガータータイツ×メイド服でダンス披露大谷は「メイド服で永遠メイド主義」とつづり、メイド風のコスチューム姿で曲に合わせてダンスする動画を