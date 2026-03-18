＝LOVE大谷映美里、ガータータイツのメイド服姿「破壊力すごい」「セクシーでキュート」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/03/18】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が3月17日、自身のInstagramを更新。メイド服でのダンス動画を公開し、話題となっている。
【写真】指原プロデュース28歳美女「ガータータイツは反則」美脚スラリのミニスカメイド姿
大谷は「メイド服で永遠メイド主義」とつづり、メイド風のコスチューム姿で曲に合わせてダンスする動画を投稿。「あっとほぉーむカフェさんで 久しぶりに萌え萌えきゅんを浴びたい」とコメントし、ピンクを基調としたフリルたっぷりのミニスカートに黒のグローブ、透け感のあるガータータイツを合わせた姿を披露した。
この投稿には「メイドみりにゃ可愛すぎて破壊力すごい」「スタイル完璧」「ガータータイツは反則」「セクシーでキュートで最高」「萌え萌えキュンした」「ダンスのキレも表情も完璧」「リアル天使」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュース28歳美女「ガータータイツは反則」美脚スラリのミニスカメイド姿
◆大谷映美里、ガータータイツ×メイド服でダンス披露
大谷は「メイド服で永遠メイド主義」とつづり、メイド風のコスチューム姿で曲に合わせてダンスする動画を投稿。「あっとほぉーむカフェさんで 久しぶりに萌え萌えきゅんを浴びたい」とコメントし、ピンクを基調としたフリルたっぷりのミニスカートに黒のグローブ、透け感のあるガータータイツを合わせた姿を披露した。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿には「メイドみりにゃ可愛すぎて破壊力すごい」「スタイル完璧」「ガータータイツは反則」「セクシーでキュートで最高」「萌え萌えキュンした」「ダンスのキレも表情も完璧」「リアル天使」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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