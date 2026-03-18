オーディションという過酷な環境下で、一人の練習生が長年抱えてきた持病を告白し、涙を流す場面があった。【映像】中条あやみ似の“9頭身”練習生（全身姿も）3月17日にWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の第4話が放送、候補者たちの厳しいレッスンを映した限定動画が公開された。二次審査総合10位のELENA（土方エレナ・20歳）は、グループでのダンス練習やボーカルレッスンに励むも、思うように声が出ず苦戦を強いられていた