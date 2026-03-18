ここ数年、都市部を中心に住宅価格が高騰し、最近は日本銀行が政策金利を断続的に引き上げている。そうした動きを受けて住宅ローン利用者は、変動金利ではなく固定金利を選ぶ傾向が強まっているという。2026年3月12日、住宅金融支援機構によるプレスセミナーが実施された。同機構の担当者が住宅ローン利用者などのアンケート調査をもとに、ローンの上手な利用法などについて詳細な解説が行われた。「フラット35」の申請件数が前年