2026/3/6〜3/12のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比3.5％増、TOP100の初登場作は8作（前週16作）となった。【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧1位（前週6位）は嵐「Five」（868.8万回）。約5年ぶりとなる新曲で、ストリーミング配信初日の再生数は、オリコン史上最高となる320.9万回を記録し、26/3/4付オリコンデイリーストリーミングランキングで首位を獲得。26/3/23付オリコン週間ストリーミングランキ