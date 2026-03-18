【YouTubeチャート】嵐の新曲「Five」初の首位 稲葉浩志「タッチ」2位に初登場
2026/3/6〜3/12のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比3.5％増、TOP100の初登場作は8作（前週16作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
1位（前週6位）は嵐「Five」（868.8万回）。約5年ぶりとなる新曲で、ストリーミング配信初日の再生数は、オリコン史上最高となる320.9万回を記録し、26/3/4付オリコンデイリーストリーミングランキングで首位を獲得。26/3/23付オリコン週間ストリーミングランキングでも2週連続の1位となっている。
ミュージックビデオ（MV）では、「5」の数字が輝く王冠を掲げた、どこか懐かしさを感じさせるボンネットバスの中や草原、ステージなどで5人が歌唱。止まったバスを5人で動かそうとする姿なども映し出されている。
嵐は3月13日から5大ドームツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』（全15公演）を開催。5月31日の東京ドーム公演をもってグループ活動を終了することを発表している。
2位には、稲葉浩志「タッチ」（553.4万回）が初登場。Netflixが全47試合を独占生配信する「2026ワールド・ベースボール・クラシック」の“Netflix大会応援ソング”で、10日の「日本対チェコ戦」前のライブパフォーマンスで同曲を披露したことも話題となった。3月6日に公開されたMVは、稲葉の迫力あるパフォーマンスと、野球や青春を思わせる映像が織り交ぜられており、SNS上では「歌もアレンジも最高」「衣装の色が変わるのが泣ける」といった感想が並んでいる。なお、3月10日には原曲となる岩崎良美による「タッチ」の歌唱映像（2015年NHK『新・BS日本のうた』より）も公開された。
3位（前週2位）は25年9月に1位に初登場してから26週にわたってTOP3をキープしている米津玄師「IRIS OUT」（489.5万回）、4位（前週1位）はM!LK「好きすぎて滅！」（484.9万回）、5位（前週3位）はM!LKの「爆裂愛してる」（479.8万回）と続く。
6位（前週35位）はレミオロメン「3月9日」（402.8万回）。卒業や門出を祝う春の定番ソングとなっており、3月9日に『THE FIRST TAKE』に登場したこともあり再生数が急増、2019年以降で初のTOP10入りとなった。なお、18位（前週28位）には同じく春のシーズンソングとなっているRADWIMPS「正解」（177.8万回）がランクイン。昨年3月以来のTOP20入りとなった。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、HANAが9作（前週9作）、M!LKが5作（前週5作）、嵐が4作（前週2作）、Snow Manが3作（前週3作）、Mrs. GREEN APPLEが3作（前週3作、大森元貴名義含む）となった。
15位に初登場したのはMON7A（もんた）のメジャー2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」（201.6万回）。昨年、MON7Aが現役高校生たちの本気の"恋"と"青春"を追いかける恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。ハロン編』（ABEMA）に参加した際、想いを寄せる“おひなさま”こと長浜広奈へアピールするために弾き語りで披露した楽曲。7月に公開した弾き語り動画は460万回再生を超える人気曲となっている。ジャケットは、MON7Aの熱望により、タイトルやアーティスト名、イラストなどを長浜広奈が描き下ろした。
MVは、『今日、好きになりました。ハロン編』と同じく、ベトナム・ハロンで撮影。同曲が初めて披露された地をMON7Aが訪れ、制服姿でエモーショナルに力強く歌い上げるシーンが印象的な作品となっている。
23位（前週62位）はヨルシカ「千鳥」（121.9万回）。このほどリリースしたデジタルアルバム『二人称』の収録曲で、同アルバムはコンポーザーのn-bunaが原案・執筆を担当した“書簡型小説”『二人称』を音楽で表現したもの。宮沢賢治の詩をモチーフに制作され、ホーンセクションが躍動する、ヨルシカの新機軸を打ち出した作品となっている。
※カッコ内は視聴回数
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1位（前週6位）は嵐「Five」（868.8万回）。約5年ぶりとなる新曲で、ストリーミング配信初日の再生数は、オリコン史上最高となる320.9万回を記録し、26/3/4付オリコンデイリーストリーミングランキングで首位を獲得。26/3/23付オリコン週間ストリーミングランキングでも2週連続の1位となっている。
嵐は3月13日から5大ドームツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』（全15公演）を開催。5月31日の東京ドーム公演をもってグループ活動を終了することを発表している。
2位には、稲葉浩志「タッチ」（553.4万回）が初登場。Netflixが全47試合を独占生配信する「2026ワールド・ベースボール・クラシック」の“Netflix大会応援ソング”で、10日の「日本対チェコ戦」前のライブパフォーマンスで同曲を披露したことも話題となった。3月6日に公開されたMVは、稲葉の迫力あるパフォーマンスと、野球や青春を思わせる映像が織り交ぜられており、SNS上では「歌もアレンジも最高」「衣装の色が変わるのが泣ける」といった感想が並んでいる。なお、3月10日には原曲となる岩崎良美による「タッチ」の歌唱映像（2015年NHK『新・BS日本のうた』より）も公開された。
3位（前週2位）は25年9月に1位に初登場してから26週にわたってTOP3をキープしている米津玄師「IRIS OUT」（489.5万回）、4位（前週1位）はM!LK「好きすぎて滅！」（484.9万回）、5位（前週3位）はM!LKの「爆裂愛してる」（479.8万回）と続く。
6位（前週35位）はレミオロメン「3月9日」（402.8万回）。卒業や門出を祝う春の定番ソングとなっており、3月9日に『THE FIRST TAKE』に登場したこともあり再生数が急増、2019年以降で初のTOP10入りとなった。なお、18位（前週28位）には同じく春のシーズンソングとなっているRADWIMPS「正解」（177.8万回）がランクイン。昨年3月以来のTOP20入りとなった。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、HANAが9作（前週9作）、M!LKが5作（前週5作）、嵐が4作（前週2作）、Snow Manが3作（前週3作）、Mrs. GREEN APPLEが3作（前週3作、大森元貴名義含む）となった。
15位に初登場したのはMON7A（もんた）のメジャー2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」（201.6万回）。昨年、MON7Aが現役高校生たちの本気の"恋"と"青春"を追いかける恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。ハロン編』（ABEMA）に参加した際、想いを寄せる“おひなさま”こと長浜広奈へアピールするために弾き語りで披露した楽曲。7月に公開した弾き語り動画は460万回再生を超える人気曲となっている。ジャケットは、MON7Aの熱望により、タイトルやアーティスト名、イラストなどを長浜広奈が描き下ろした。
MVは、『今日、好きになりました。ハロン編』と同じく、ベトナム・ハロンで撮影。同曲が初めて披露された地をMON7Aが訪れ、制服姿でエモーショナルに力強く歌い上げるシーンが印象的な作品となっている。
23位（前週62位）はヨルシカ「千鳥」（121.9万回）。このほどリリースしたデジタルアルバム『二人称』の収録曲で、同アルバムはコンポーザーのn-bunaが原案・執筆を担当した“書簡型小説”『二人称』を音楽で表現したもの。宮沢賢治の詩をモチーフに制作され、ホーンセクションが躍動する、ヨルシカの新機軸を打ち出した作品となっている。
※カッコ内は視聴回数