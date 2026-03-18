承諾を得て20代の女性2人を殺害した罪などに問われた31歳の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。斎藤純被告は2018年に、承諾を得て当時21歳の女性を睡眠薬で眠らせたうえ、ロープで首を絞めて殺害した承諾殺人の罪などで起訴されていました。18日にさいたま地裁で行われた初公判で、2015年にも承諾を得て当時22歳の女性を殺害した罪で追起訴されていたことが明らかになり、斎藤被告は「間違いありません」と2件とも起訴