事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が、20日までに自身のXを更新。検察に対し「何様だと思っているんでしょうね…」と怒りをにじませた。猪狩は、ヒグマを駆除した時の発砲をめぐり、銃の所持許可を取り消された北海道猟友会のハンターが、取り消しの無効を求め、最高裁で逆転勝訴したが、証拠物として検察に保管されていた銃が廃棄されていたとのニュースを引用。ハンターは