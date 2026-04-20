自民党派閥の政治資金パーティーでの不記載を巡るいわゆる裏金事件で、検察審査会は下村博文元文科大臣ら9人の不起訴処分を「相当」と議決しました。「不起訴相当」と議決されたのは旧安倍派幹部の下村博文元文科大臣、松野博一元官房長官、西村康稔元経産大臣、塩谷立元文科大臣、高木毅元衆院議員、世耕弘成元経産大臣、萩生田光一元経産大臣、森喜朗元総理、旧安倍派の元事務担当者のあわせて9人です。下村元文科大臣らは政治資