南紀白浜マリオットホテルは、和歌山県産の春のフルーツを使用したイブニングハイティー付き宿泊プラン「BlossomFruitsNightStay」を3月1日から5月31日まで販売する。和歌山県産いちご「まりひめ」や八朔、甘夏、キウイフルーツなど春のフルーツを使った。セイボリーは梅香るチーズと桜エビのみかんガレット、アスパラガスと八朔のオーブンパン粉焼き、キウイをのせて焼き上げたクエサンド、新玉ねぎと甘夏のムースなど6種類