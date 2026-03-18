南紀白浜マリオットホテルは、和歌山県産の春のフルーツを使用したイブニングハイティー付き宿泊プラン「Blossom Fruits Night Stay」を3月1日から5月31日まで販売する。

和歌山県産いちご「まりひめ」や八朔、甘夏、キウイフルーツなど春のフルーツを使った。セイボリーは梅香るチーズと桜エビのみかんガレット、アスパラガスと八朔のオーブンパン粉焼き、キウイをのせて焼き上げたクエサンド、新玉ねぎと甘夏のムースなど6種類。スイーツは和歌山県産レモンのボンボンショコラ、八朔のタルトレット、まりひめのコンフィチュールを添えたいちごスコーン、キウイフルーツのベリーヌ仕立てなど5種類。メインは仔牛のグリルを柑橘と木の芽風味のシャスールソースで仕上げた。ドリンクは古座川町産キウイジャムを使ったウェルカムドリンクのほか、アルコールドリンク2杯と紅茶・コーヒー10種類を用意する。

客室は白浜温泉の湯を部屋で楽しめる温泉付き客室や和洋室など5タイプから選べる。料金は温泉ビューバス付きプレミアルームで2名1室利用時26,130円から、ハイティーのみは7,400円。税・サービス料込。