神奈川県警で発覚した不適正な取り締まりは、その数2716件に及んだ。2月20日に詳細を公開した同警は同日より「是正プロジェクト」を設置し、交通反則金等の還付等を行なっているが、これだけの規模になると、こうした不正が同警だけなのか、疑念はぬぐえない…。 警視庁OBで『警察官のこのこ日記』の著者、安沼保夫氏は、「数の大小はあれど、全国に蔓延していると思います」と指摘し、その背景に「ノルマ至上主義」があると明か