神奈川県警で発覚した不適正な取り締まりは、その数2716件に及んだ。2月20日に詳細を公開した同警は同日より「是正プロジェクト」を設置し、交通反則金等の還付等を行なっているが、これだけの規模になると、こうした不正が同警だけなのか、疑念はぬぐえない…。

警視庁OBで『警察官のこのこ日記』の著者、安沼保夫氏は、「数の大小はあれど、全国に蔓延していると思います」と指摘し、その背景に「ノルマ至上主義」があると明かした。

治安を維持する警察官による、あるまじき悪質な不正検挙。元警察官の証言から、その実態をあぶりだす。

巡査部長らは県警の調査に対し、「多少強引でも違反者を排除するのが仕事だと思った」「現場に行くのが面倒だった」などと話しているそうですが。 安沼氏：「この“主犯”とされる巡査部長のコメントを読んで、『本音じゃないな』と感じました。さらに言えば、『言わされているな』という印象を受けました。 『間違った正義感』という、前向きな言葉に変換してこの巡査部長一人に責任を押し付けたのだと思います。 もし、『ノルマがきつくて仕方なくやってしまった』と言えば、幹部連中にも責任が飛び火しかねません。そこで、本部が作った台本に従って、その代わり、処分も可能な限りお手柔らかにしてもらった可能性もあります」

問題は根深そうです。再発防止策はあるのでしょうか。 安沼氏：「警察の仕事の半分は書類作成です。 被害現場に行ったら報告書、反則切符を切ったら報告書、否認されたらさらに詳細な報告書と現場見取り図が必要になります。 こうしたことも元凶の一つでしょうから、機械やシステムでできることはすぐにでもシフトすべきです。 たとえば、主要交差点に防犯カメラを設置し、違反車両を特定してナンバーと画像から違反者を特定し、呼び出して切符処理すればいい。警察官が手間暇かけて作る報告書や現場見取り図の代わりに、動画を保存しておけばいい。 オービス（自動速度違反取締装置）やNシステム（自動車ナンバー自動読取装置）があるので、技術的にも実現可能なはずです。AIに危険度を判定させ、取り締まる優先順位を決めるのもよいでしょう」

SF映画でよく見たシーンですし、現代の技術ならほぼ実現可能でしょう。 安沼氏：「ある白バイ隊員から聞いた話ですが、交通機動隊では、朝一に出動したらとにかく早く努力目標（という名のノルマ）を達成するよう、 躍起になるそうです。そうすることで切符の後処理の時間を確保し、定時で上がれるからです。 午前中で充分な“獲物”があれば早々に処理を終え、午後は狩りを終えたライオンの如く、事務室でまったりしているのだとか。 こうした白バイ隊員の行動パターンと“狩場”を熟知しているドライバーは『ここなら捕まらない』と思うこともあるでしょう。結果的に“抜け穴”を与えてしまっているのです。 これが防犯カメラなら、24時間稼働していますし、ドライバーは常に見られているという緊張感を持つことで安全運転につながると思います。 機械化、DX化は警察の深刻な課題でもある人手不足の解消にもなりますから、導入するデメリットなどないはずです」

評価対象のいびつさが生む、不正の芽

■安沼保夫（やすぬま・やすお）

1981年、神奈川県生まれ。明治大学卒業後、夢や情熱のないまま、なんとなく警視庁に入庁。調布警察署の交番勤務を皮切りに、機動隊、留置係、組織犯罪対策係の刑事などとして勤務。20年に及ぶ警察官生活で実体験した、「警察小説」では描かれない実情と悲哀を、著書につづる。