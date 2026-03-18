ドイツ２部に移籍したのは、出場機会を増やし、経験を積むためだった。だからこそ、ピッチに立てなければ、問題視する声があがる。１月にスコットランドの名門セルティックからドイツ２部のプロイセン・ミュンスターにレンタル移籍した山田は、ブンデスリーガ２前節のディナモ・ドレスデン戦で、ベンチに座ったが出場機会はなかった。チームは前半だけで３失点。最終的には０−６と完敗した。その一戦で、少しでも点差を縮め