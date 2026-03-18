「深刻な疑問」半年で欧州名門から“放出”された25歳日本人FW、ドイツ2部でも無得点続く…0−6惨敗試合でも出番なしで現地メディアも困惑「何かが間違っている」
ドイツ２部に移籍したのは、出場機会を増やし、経験を積むためだった。だからこそ、ピッチに立てなければ、問題視する声があがる。
１月にスコットランドの名門セルティックからドイツ２部のプロイセン・ミュンスターにレンタル移籍した山田は、ブンデスリーガ２前節のディナモ・ドレスデン戦で、ベンチに座ったが出場機会はなかった。
チームは前半だけで３失点。最終的には０−６と完敗した。その一戦で、少しでも点差を縮めるための山田投入がなかったことに、セルティックメディア『67 HAIL HAIL』は「ヤマダをレンタル移籍させた目的に深刻な疑問が投げかけられる」と報じている。
「１月にブンデスリーガ２に移籍してから、ヤマダは大きなインパクトを残せていない。出場わずか５試合で、ゴールはなしだ。チームが大量６失点したなかでベンチに座ったままなのは、練習などで何かが間違っていて、序列が最も下に落ちたことを示唆している」
「苦戦している２部チームでもこのように出場機会がないことは、セルティック首脳陣にとって大きな警告だ。これだけ守備が崩壊しているなかで、ヤマダがピッチに立てないのなら、セルティックでキャリアを築いていく見込みはどんどん薄くなっている」
同メディアは「ヤマダにとって唯一の慰めは、彼がいようがいまいが、今季のセルティックは調子を落としていったということ。そして、面目を失った新戦力が彼だけではないということだ」と続けた。
「ミシェル＝アンジェ・バリクウィシャからヨエル・ムブカまで、おそらくヤマダよりも悪かった選手たちがいる」
もちろん、それは皮肉だろう。山田が実戦を重ね、将来的にグラスゴーでも活躍することをセルティックは望んでいるはずだ。まだゴールなしと欧州で苦戦が続く25歳の日本人FWに、これからどんなキャリアが待っているのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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１月にスコットランドの名門セルティックからドイツ２部のプロイセン・ミュンスターにレンタル移籍した山田は、ブンデスリーガ２前節のディナモ・ドレスデン戦で、ベンチに座ったが出場機会はなかった。
チームは前半だけで３失点。最終的には０−６と完敗した。その一戦で、少しでも点差を縮めるための山田投入がなかったことに、セルティックメディア『67 HAIL HAIL』は「ヤマダをレンタル移籍させた目的に深刻な疑問が投げかけられる」と報じている。
「苦戦している２部チームでもこのように出場機会がないことは、セルティック首脳陣にとって大きな警告だ。これだけ守備が崩壊しているなかで、ヤマダがピッチに立てないのなら、セルティックでキャリアを築いていく見込みはどんどん薄くなっている」
同メディアは「ヤマダにとって唯一の慰めは、彼がいようがいまいが、今季のセルティックは調子を落としていったということ。そして、面目を失った新戦力が彼だけではないということだ」と続けた。
「ミシェル＝アンジェ・バリクウィシャからヨエル・ムブカまで、おそらくヤマダよりも悪かった選手たちがいる」
もちろん、それは皮肉だろう。山田が実戦を重ね、将来的にグラスゴーでも活躍することをセルティックは望んでいるはずだ。まだゴールなしと欧州で苦戦が続く25歳の日本人FWに、これからどんなキャリアが待っているのか。
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