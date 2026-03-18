「深刻な疑問」半年で欧州名門から“放出”された25歳日本人FW、ドイツ2部でも無得点続く…0−6惨敗試合でも出番なしで現地メディアも困惑「何かが間違っている」

「深刻な疑問」半年で欧州名門から“放出”された25歳日本人FW、ドイツ2部でも無得点続く…0−6惨敗試合でも出番なしで現地メディアも困惑「何かが間違っている」