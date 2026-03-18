◇大相撲春場所10日目（2026年3月17日エディオンアリーナ大阪）楽しみにしている方も多かった若隆景と藤ノ川の初対戦。見どころ満載の一番は先輩の若隆景がねじ伏せるような相撲で貫禄を示しました。素早く立った藤ノ川にもろ差しを許す展開。そこで慌てず冷静に対処しました。軽く振ってから左のおっつけ。しっかり圧力をかけながら力強く押し出しました。昔は上がってくる若手に壁になる人が必ずいました。まだ早いぞ！