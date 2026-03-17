フリーアナウンサーの神田愛花（45）が17日放送のフジテレビ「ホンネ喫茶永田町」（後7・00）に出演し、NHK退局後に政界から出馬を“打診”された経験を明かした。アンガールズ・田中卓志が、政党側がタレントに立候補を要請する際にどんな基準で選んでいるのか？と疑問を口すると、神田は「昔、合コンした政治家の方からLINEで出馬誘われたことあります」と仰天告白。神田は2018年にバナナマン・日村勇紀と結婚。もちろん