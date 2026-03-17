ディズニー・オン・アイス日本公演事務局が展開する氷の上のミュージカルショー『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”』が、2026年7月9日より全国10都市で開催されます。ミッキーマウスをはじめとしたディズニーの人気者たちが登場し、世界レベルのフィギュアスケーティングによってディズニーストーリーの夢の世界を表現。2026年は日本公演40周年を記念し、世代や時を超えて愛される作品の数々が氷上