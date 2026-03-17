RIZAP、損害保険ジャパン、SOMPOウェルビーイング、ジャパンベストレスキューシステム(以下、JBR)の4社は、さいたま市およびつなぐと、地域課題の解決と市民のWell-being向上を目指す連携協定を3月13日に締結した。2026年3月13日に開催された連携協定式の様子スマートフォンアプリ「さいたま市みんなのアプリ」を活用し、行政と民間が持つデータを連携させることで、EBPM(データに基づく政策立案)を推進する。主な取り組みとして、