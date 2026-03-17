変わったのは顔だけじゃなかった アルファロメオ・トナーレがマイナーチェンジを行った。今回のマイナーチェンジのトピックはフェイスリフトだ。スクデット型のグリルやバンパーなど、細かな部分をリファインし、精悍な顔つきとなっている。また、ドライブトレインのスペックこそ変わっていないが、電子制御の最適化を行うことで、走行性能も向上しているようだ。そんなアルファロメオ・トナーレにイタフラ車大好きな自動車ライ