松本洋平文部科学大臣は17日の記者会見で、辺野古沖で船が転覆し、平和学習の高校生ら2人が死亡した事故を受け、「対策を至急検討する」と述べた。【映像】「対策を至急検討する」松本文科大臣 会見の様子記者が「きのう沖縄・辺野古沖で京都の同志社国際高校の研修旅行の生徒が乗った船が転覆し、生徒1人と船長が死亡した。この事故についての受け止めと、文科省として取り組んでいることがあれば教えてください」と質問。