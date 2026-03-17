先日行われたスコティッシュ・プレミアシップ第30節でマザーウェルと対戦したセルティックは、3-1で勝利。首位ハーツを勝ち点差2で追いかけていて、まだまだ逆転優勝のチャンスはある。地元紙『Daily Record』今のセルティックには『5つのポジティブな要素』があると取り上げていて、その中の1つにMF旗手怜央の復調を挙げている。「旗手については、調子の良い日の彼より優れた選手はスコットランドにいない。今季は最高の成績を残