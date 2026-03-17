先日行われたスコティッシュ・プレミアシップ第30節でマザーウェルと対戦したセルティックは、3-1で勝利。首位ハーツを勝ち点差2で追いかけていて、まだまだ逆転優勝のチャンスはある。



地元紙『Daily Record』今のセルティックには『5つのポジティブな要素』があると取り上げていて、その中の1つにMF旗手怜央の復調を挙げている。



「旗手については、調子の良い日の彼より優れた選手はスコットランドにいない。今季は最高の成績を残せず、ステップアップの移籍が実現しなかったことに失望した旗手がチームへの情熱を失ってしまったように感じられた。しかしここ数週間で彼の調子は劇的に回復した。先週のレンジャーズ戦でも良かったし、今節もそうだ。マザーウェル戦で2点目のゴールが決まった時の彼の激しい喜び方は、彼がチームのために戦う覚悟があることを示していた。旗手は再び戦う気持ちを見せていて、これはセルティックにとって大きな後押しになる」



旗手のテクニックが高いことは確かで、好調時は国内リーグでもNo.1級のテクニシャンだ。今季は好不調の波がある点が問題視されてきたが、終盤にベストパフォーマンスを取り戻せたとなれば大きい。







