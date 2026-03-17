日本からの勝利に歓喜したアクーニャJr.の言動はSNSで波紋を呼んだ(C)Getty Images日本を撃破したベネズエラの主砲の振る舞いが波紋を呼んだ。現地時間3月14日、野球日本代表「侍ジャパン」は、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラ代表とのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で5-8と敗北。過去ワーストとなる8強で姿を消す形となった。【動画】日本撃破に大興奮！試合後のロッカーでアクーニャJr.が