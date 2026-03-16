アパホテルは、「アパホテル〈埼玉上尾駅前〉」を6月に開業する。プラチナスペースがアイホテル上尾を取得の上、フランチャイズ契約を締結して運営する。プラチナスペースは、店舗やホテルのデザインから施工までを手掛ける一級建築士事務所・総合建設会社で、客室やエントランスのリニューアルを多く手掛けている。ホテル事業へは初参入。建物は地上9階建てで、客室数は126室。室内には50インチのテレビやアパオリジナルベッド「C